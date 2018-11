Asia e Corona, pomeriggio d'amore a Milano. E il paparazzo si arrampica sul palazzo | FOTO

Prima uscita pubblica per Fabrizio Corona ed Asia Argento. "Pubblica" nel senso che parte del pomeriggio insieme è stato condiviso con i follower via social. Compreso l'assedio dei paparazzi, assetati di scoop su quella che è la nuova coppia più chiacchierata del gossip.

Asia e Corona, che hanno ufficializzato la relazione solo una settimana fa, sono più affiatati che mai. Nei video immortalati su Instagram, si ritraggono mentre ballano e cantano. Lei, in particolare, è radiosa. Fabrizio, poi, ci tiene a far notare quanti paparazzi ci siano di fronte al ristorante in cui hanno pranzato. Uno di loro arriva anche ad arrampicarsi sulla finestra pur di rubare uno scatto. "Io sono abituata da ormai un anno a trovarmeli dietro casa", dice Asia "ma non ne ho mai visti così tanti. Non menarli però, eh!", e Corona: "No, altrimenti mi faccio 25 anni di galera", scherza.

Fabrizio Corona e Asia Argento insieme, la love story

L'ufficializzazione della relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona è arrivata una settimana fa con un bacio pubblicato sulla copertina del settimanale 'Chi'. "E' stata empatia immediata", ha affermato lei, mentre lui ha confidato che, dopo appena mezz'ora dal primo incontro stavano già facendo l'amore. I due si sono visti per la prima volta il pomeriggio del 25 ottobre, poco prima che lui entrasse nella Casa del 'Grande Fratello Vip' per chiarire la situazione con Silvia Provvedi, concorrente del reality e sua ex fidanzata per tre anni. Ed è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto che Dario Argento, papà di lei, ha così commentato la liaison: "Corona non mi fa impazzire, ma Asia ha ritrovato il sorriso".