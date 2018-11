Domenica In, Asia Argento racconta il primo incontro con Corona: “E’ stato tenero”

Dopo l’intervista rilasciata a Piero Chiambretti, Asia Argento si è accomodata sulla poltrona di Domenica In per raccontarsi e raccontare (ancora) il momento sereno che sta vivendo grazie alla storia con Fabrizio Corona.

Ad accogliere le sue confidenze è stata Mara Venier, grande amica dell’attrice che con lei ha ripercorso la sua vita piena di esperienze alcune anche molto forti, come la morte violenta del compagno Anthony Bourdain avvenuta lo scorso giugno.

“Come si definisce Asia Argento?”, ha chiesto la conduttrice. “Non mi definisco, sono in divenire. Sono stata centomila persone, ma quello che sono davvero lo riservo a poche persone, alle mie amiche e ai miei figli” ha risposto Asia prima di affrontare l’argomento del suicidio del fidanzato e l’importanza che in quel momento ebbe per lei il suo ruolo a X Factor.

“Ho iniziato lavorare il giorno dopo della morte del mio compagno, era l’unico modo per reagire”, ha spiegato l’attrice ricordando quanto Bourdain fosse un uomo “perfetto, colto e intelligente” (sebbene – dice – abbia avuto dentro “un dolore che non mi ha mai fatto vedere”) e come lo scioglimento repentino del rapporto di lavoro le abbia causato molto dispiacere.

Il primo incontro con Fabrizio Corona

Oggi la figlia di Dario Argento, regista del cinema horror con cui ha un rapporto meraviglioso, è tornata a sorridere grazie a Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi con cui è stata immortalata per la prima volta dal settimanale Chi.

“Ci siamo visti due volte, spero ci sia una terza. Io sono a Roma, lui a Milano. Ci sentiamo ogni giorno, a me va bene così”, ha dichiarato Asia prima di raccontare il loro primo incontro, successivo alla famosa cena di lavoro che li aveva fatti conoscere di persona.

“Dopo quella volta mi ha cercato lui. Gli ho dato appuntamento a casa mia per paura dei paparazzi. Durante quell’incontro sono rimasta di sasso: è una persona sensibile, profonda. E’ stato molto tenero, quando è andato via ero stesa sul letto e avevo i cuoricini…”, ha svelato Asia senza omettere di essere rimasta sconvolta quando ha saputo della copertina del settimanale che immortalava quel primo bacio.

“Quando ho saputo che era uscito il servizio su Chi l’ho chiamato in lacrime, credevo mi avesse venduto”, ha ammesso Asia prima di confermare la serenità che quest’uomo le trasmette in questo momento: “Non voglio cambiare Fabrizio, a me piace così.. Ascolto il mio cuore”.

Pronta, allora, la rassicurazione di Mara Venier che l’ha appoggiata nella scelta di viversi questa relazione: “Inquesto momento Fabrizio non ti farebbe mai del male… Non ascoltare nessuno”.