Asia Argento incontra Carlos Maria, figlio di Corona: "Un ragazzo straordinario" | FOTO

«Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore», così Asia Argento commenta a 'Chi' (in edicola da mercoledì 21 novembre) il primo incontro con Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona.

Le “presentazioni ufficiali” sono avvenute in un ristorante milanese (per ironia della sorte specializzato in cucina argentina) durante il lungo fine settimana che l'attrice ha trascorso a casa di Fabrizio, il primo dall'inizio della loro relazione. La serata si è svolta in un clima davvero sereno e piacevole. Asia e Carlos hanno chiacchierato a lungo, anche da soli, di filosofia, di scuola, di progetti di vita... conoscersi, anche piano piano, è importante per riuscire a instaurare un rapporto, magari anche complice.

«Con Asia stiamo bene. Non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare», ha detto Corona, che tra i due sembra il più preso da questa nuova passione. Più prudente Asia Argento che, nonostante sembri notevolmente più serena da quando ha incontrato Corona, continua a gettare (scaramanticamente) acqua sul fuoco. «Va tutto bene», dice. «Ma andiamo con calma...»