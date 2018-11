Asia Argento bacia un altro, ma è uno scherzo a Corona (con lo zampino di Chiambretti)

Asia Argento bacia un altro uomo. La foto, diffusa su Instagram da Alfonso Signorini, sta facendo il giro della rete. Ma altro non è che uno scherzo organizzato dall'attrice e regista romana ai danni della sua nuova fiamma, Fabrizio Corona, con la collaborazione della trasmissione '#CR4 - La repubblica delle donne'.

Asia, ufficialmente legata a Fabrizio da una settimana, ha voluto tendere una trappola all'ex agente fotografico. Lo scatto, messo online pochi minuti fa dal direttore del settimanale 'Chi', la ritrae in teneri atteggiamenti con un ragazzo, precisamente un modello napoletano. Sconcerto tra i fan sul web, ma chi ha pensato al tradimento dovrà ricredersi. Stando a quanto apprende Today, infatti, la gag verrà svelata stasera da Piero Chiambretti, in occasione della puntata che vedrà ospite proprio Corona. Come reagirà l'ex re dei paparazzi? L'appuntamento è alle 21.25 su Canale 5.