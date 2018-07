Asia Nuccetelli si sposa: “Tra meno di un anno sarò sua moglie”

Con uno splendido anello al dito posato sulla mano del suo lui, Asia Nuccetelli ha annunciato su Instagram le nozze con il fidanzato Gianfranco Battistini.

La figlia di Antonella Mosetti, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2017, ha ricevuto la proposta di matrimonio dopo circa un anno dall’inizio della relazione con il surfista 30enne, grande amico e collega di Salvatore Gabriel Valerio, fidanzato della madre di Asia.

Nel lungo post scritto in calce alla foto la ragazza che a settembre compirà 22 anni, ha espresso tutta la sua emozione nel ricevere una dimostrazione d’amore così intensa: “E ho detto SI... Tra poco meno di un anno sarò sua moglie. Non riesco a esprimere la mia felicità.. Volevo comunicarvelo perché in questi anni non mi avete mai lasciata sola, accompagnandomi in quasi tutte le mie giornate. So che non sarà facile, questa vita mai lo è, ma so anche che mano nella mano tutto sarà più semplice”, ha scritto Asia felice di condividere con i follower un momento così speciale.

Poi la dedica d’amore al compagno: “E allora BENVENUTO amore mio, benvenuto in questa vita accanto a me Ti amo e ti amerò sempre fedelmente. Ogni sacrificio di questa vita sarà ricompensato da una gioia immensa quando solo ti guarderò negli occhi. Le nostre paure mischiate insieme faranno un caos e ben venga...l’ordine non ha mai funzionato”.

Asia Nuccetelli dopo il Grande Fratello Vip

Dopo la partecipazione al GF Vip insieme alla madre Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli è apparsa per un po' nei salotti televisivi per poi presenziare sempre meno nel piccolo schermo. La ragazza ha fatto parlare soprattutto per il suo cambiamento fisico, rispetto al quale si è difesa affermando: “Ho rifatto quello che ritenevo necessario”.