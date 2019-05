Asia Nuccetelli ha un nuovo amore, ecco chi è Astol

(nel video Asia Nuccetelli confida il suo nuovo amore a Barbara D'Urso)



Nuovo amore per Asia Nuccetelli. E' un giovane rapper che impazza sul web e che si chiama Astol. Felice e rilassata, la figlia di Antonella Mosetti è andata a Pomeriggio Cinque di Barbara D' e ha scherzato, riferendosi a Pamela Prati: "Vi giuro che non è virtuale. Il mio fidanzato esiste".

La ragazza ha ritrovato il sorriso dopo la fine della storia con il surfista Gianfranco Battistini: "Ci abbiamo provato, le intenzioni erano buone, ma le cose non sono andate come dovevano". Sul suo nuovo amore ha detto: "Ancora non siamo arrivati a dirci 'Ti amo', magari lui mi dice 'I love you'. D'altronde stiamo insieme da una ventina di giorni. Mia mamma ha scoperto del mio nuovo fidanzato da Instagram. Ma i miei genitori ancora non lo conoscono".

Ci sarà tempo. Intanto quello che sappiamo è che il vero nome di Astol è Pasquale Giannetti e che il ragazzo è originario del casertano ma, soprattutto, ha fatto parte per qualche mese della scuola di Amici di Maria De Filippi, dov’è entrato nella seconda parte del 2017, uscendo dopo una sfida con Mose.