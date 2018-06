Fiori d'arancio in "Game of Thrones": Kit Harington e Rose Leslie sposi

Fiori d'arancio per Kit Harington e Rose Leslie. La storia d'amore tra Jon Snow e la sua Ygritte de "Il Trono di spade" è diventata realtà e domenica tutto il cast della serie tv tra le più premiate della storia, sarà in un castello scozzese per una cerimonia a tema.

I due attori si sono conosciuti e innamorati proprio sul set e per il loro matrimonio hanno invitato tutti nello spettacolare castello nell'Aberdeenshire, che non è altro che la casa d'infanzia di Rose, discendente di re Carlo II di Scozia e Inghilterra. Il maniero di Wardhill, non distante da Aberdeen, appartiene alla sua famiglia da 900 anni.

Cerimonia intima con 80 ospiti sotto un tendone bianco allestito nei giardini di proprietà. Lontano da occhi, fotografi e droni indiscreti. La cerimonia, stando alla stampa britannica, sarà officiata da un monaco, il benedettino Chad Boulton, cappellano dell'abbazia di Ampleforth, nel nord dell'Inghilterra.

"Dovete tenere in conto di un matrimonio in pieno stile Game of Thrones. Voglio che ci siano tutti quanti" aveva detto Kit Harrington che ha chiesto, e ottenuto, uno stop alle riprese dell'ottava stagione della serie. E anche il party, a quanto pare, sarà a tema. In Scozia sono arrivati anche Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) e Peter Dinklage (Tyrion Lannister), e con loro tanti altri ancora.