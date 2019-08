Francesco Chiofalo nei guai, spunta la ragazza segreta: "Si diceva single per lavoro"

La rivolta delle ex. Potrebbero intitolarsi così le ultime vicende che riguardano Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island 2017, che negli ultimi anni è finito al centro del gossip per le relazioni con Selvaggia Roma ed Antonella Fiordelisi, anch'esse ex protagoniste del programma di Canale 5. Ora però spunta una nuova ragazza, tale Aurora Ciorba, che dice di aver avuto con lui una relazione segreta. E, tutte e tre, recriminano al ragazzo di essersi comportato in maniera scorretta nei loro confronti.

Antonella Fiordelisi piange: "Francesco mi ha tradita"

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato nella notte di ieri, quando Antonella, attuale ragazza ufficiale di Francesco, ha pubblicato un video in cui piange, spiegando di aver scoperto di essere stata tradita "fino ad un mese fa". Poco dopo, è arrivata la testimonianza di Selvaggia, che ha spiegato che Chiofalo ha avuto lo stesso comportamento con lei. Alché, come se non bastasse, è spuntata Aurora, che con un lungo video pubblicato su Instagram ha sganciato una bomba destinata a fare molto rumore nel mondo dello spettacolo: i due avrebbero avuto per diverso tempo una relazione segreta, ma lui la avrebbe tenuta nascosta per poter partecipare ai programmi televisivi.

La storia 'segreta' di Francesco Chiofalo e Aurora Ciorba

Francesco e Aurora si sarebbero conosciuti due anni fa, proprio alla fine della prima partecipazione di lui a Temptation. "Una storia che mi ha visto coinvolta per un anno e mezzo e che ancora ad oggi, purtroppo, coinvolge me in prima persona e chi mi sta vicino. Non ho mai voluto far uscire nulla. Non ho mai voluto parlare pur avendo tutte le carte in regola per farlo. Per disinteresse da questo mondo “gossip” che non mi appartiene. Ma arrivati a tal punto mi vedo costretta a dire la verità".

Ed eccola la sua verità. Francesco, secondo lei è "Una persona che non è quello che vuole far apparire, una persona con cui ho convissuto per un anno e mezzo ma che per ovvi motivi non ha mai fatto uscire la nostra relazione, gli stessi motivi che mi hanno portato a lasciarlo a marzo di quest'anno. In poco tempo ci siamo legati. Tant'è che conobbe la mia famiglia, il mio posto e le mie amiche. Io sono di Cerveteri, lo stesso posto dove abita Vincent Arena, una persona molto legata alla sua ex Selvaggia. Proprio per questo, questi ultimi a gennaio dello scorso anno fecero delle storie dove provarono a dire pubblicamente che Francesco e io ci stavamo frequentando".

Francesco tentatore a Temptation, ma la storia con Aurora continua

"Abbiamo continuato a vivere la nostra relazione fino a giugno della scorsa estate, dove attraversò una crisi. Ma subito dopo il programma di Temptation Island dove ha visto coinvolto Francesco come tentatore, abbiamo superato. Tornando più uniti di prima. Proprio quella lontananza, anche se durata poco, mi ha portato a fare un gesto grande nei suoi confronti. Mi sono tatuata il suo nome. A settembre ci siamo trasferiti a Roma nell’attuale casa dove vive ora con Antonella, trascorrendo tutto un inverno".

Aurora sarebbe stata vicina a Chiofalo anche nel momento più difficile, quello della malattia: a gennaio, infatti, il ragazzo romano è stato operato a causa di un cancro al cervello. "L'ho assistito prendendomi cura di lui ogni giorno, senza mai lasciarlo solo. Il giorno dell’operazione c’erano amici che mi conoscono bene, la redazione delle Iene, i giornalisti e io ho ribadito più volte di non voler essere ripresa. Alcuni però se ne sono accorti, riferendolo a pagine di gossip. Ma la notizia è poi passata in secondo piano".

"Io sbagliando e ripeto sbagliando, sono sempre rimasta in contatto con lui, vedendoci anche. Passando delle giornate insieme mentre Antonella era a Salerno, ovviamente chiusi in casa. Se non ho mai detto nulla nonostante le mille persone che sanno la verità e che mi spingono a dirla è perché mi dissocio da questo mondo gossip dove a Francesco Chiofalo piace stare. Io non voglio che lui influisca sulla mia relazione attuale".

"Diceva che Maria De Filippi l'avrebbe messo sul trono"

Il racconto di Aurora finisce qui. Ma a metterci il carico ci pensa Selvaggia, che motiva così il comportamento di Chiofalo: "Lui gli diceva che Maria De Filippi e Raffaella (Mennoia?, ndr) erano innamorati di lui e che presto doveva salire sul trono. Sputando veleno su di me con tutte le persone che conoscevo tra l'altro". E ancora: "La relazione con Aurora è sempre travagliata perché lei non si fidava di lui. Io e lei ci siamo sentite, viste. Io, ogni tanto, sentivo Francesco. Poi decisi di chiudere i rapporti con lui. E lui continuò la sua relazione con Aurora in maniera privata e segreta. A lei diceva: "Ti porto a Temptation Island, ti faccio diventare Giulia De Lellis'. Cose assurde!".