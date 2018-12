Aurora Ramazzotti compie gli anni: la commovente dedica di mamma Michelle (e le "lacrime" di lei)

Era il 1996 quando il brano “Sarà l’Aurora” cantato da un giovane Eros Ramazzotti che si preparava a diventare papà, echeggiava dagli altoparlanti delle radio italiane. Oggi, a distanza di 22 anni, quell’Aurora annunciata così ai fan di una delle coppie più amate dell’epoca, è diventata una giovane donna a cui mamma Michelle Hunziker ha rivolto i suoi auguri più dolci.

A pochi minuti dalla mezzanotte di oggi, 5 dicembre, la conduttrice ha condiviso su Instagram un post ripercorrendo i giorni precedenti alla nascita della sua primogenita.

Michelle Hunziker, la dedica per il compleanno di Aurora

“Non volevi nascere… Il termine era il 28 novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo… ad uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo bacio” ha esordito Michelle Hiunziker nel lungo post: “Facevo le scale tutto il giorno e sono persino andata a fare una gita in altra quota… niente!!! Finalmente il 5 Dicembre del 1996 alle 12.14, ti hanno messa sul mio petto e mi ricordo ancora il primo pensiero: “ma quanto è bella…ha le labbra a forma di cuore il mio angelo.

“Da quell’istante in cui hai aperto gli occhietti a fatica e mi hai guardata, con un tonfo di gioia al cuore… mi è cambiata la vita”, ha proseguito Michelle che all’epoca aveva appena 19 anni: “Tutto da quel momento in poi aveva un senso…sei nata tu. Ti amo. Auguri Amore mio”.

Aurora Ramazzotti: “Grazie mamma senza di te sarei niente”

Il post della conduttrice ha scatenato migliaia di apprezzamenti da parte dei follower che si sono uniti agli auguri per Aurora Ramazzotti. Ed è stata poi la stessa festeggiata a replicare al dolce post con una tenera risposta per la sua mamma: “Mi viene da piangere. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Grazie mamma senza di te sarei niente”.