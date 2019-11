Aurora Ramazzotti scrive al fidanzato Goffredo Cerza: “Ti affiderei la mia anima”

Aurora Ramazzotti ha usato Instagram per rivolgere a Goffredo Cerza la dichiarazione d’amore più intensa che potesse sentire. Lo ha fatto a corredo di una foto che ritrae un loro bacio scambiato in ascensore, condividendo le emozioni vissute in quasi tre anni insieme alla vigilia del giorno che li vedrà lontani per qualche tempo. Lui, infatti, fresco di una laurea in ingegneria, si trasferirà a Londra, distanza che, visto l’affiatamento tra i due, non potrà che fortificare un’unione già benedetta da mamma Michelle Hunziker.

“Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia. E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne”, si legge nel post: “Ti lascerei i miei occhi, solo per un giorno, così da farti vedere che con te al mio fianco c’è il sole anche quando piove. E se te ne vai il grigio di questa città è sempre un po’ più freddo”.

“So che mi sentirò scoperta, in cerca del tuo calore, finché non tornerai, finché non ti raggiungerò”, la conclusione del pensiero dell’innamoratissima Aurora, apprezzato dai follower che hanno riempito di cuori una dedica autentica almeno quanto un sentimento a prova di distanza geografica.

L’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

L'amore tra Aurora e Goffredo va avanti ormai da quasi tre anni e la coppia è così affiatata da aver fatto immaginare anche che il matrimonio potrebbe essere vicino. Al momento, però, i fiori d’arancio possono aspettare, visto che lei si sta affermando come conduttrice in televisione e in radio e lui ha da poco intrapreso una professione ancora tutta da scoprire.

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine, lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore" ha raccontato Aurora tempo fa: "Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice".