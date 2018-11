Aurora Ramazzotti, dedica romantica al suo Goffredo (ma entra in gioco papà Eros)

La foto di un bacio romantico, con una cornice a dir poco magica: quella del Wonderland Winter, il parco attrazioni natalizio dell’Hyde Park londinese. E’ questo il quadro perfetto pubblicato da Aurora Ramazzotti su Instagram.

I protagonisti dello scatto sono lei e Goffredo Cerza, bellissimi e più innamorati che mai. “Sei tu il mio primo giorno di una vita nuova”, ha scritto la Ramazzotti accanto a quella foto su Instagram. La giovane conduttrice ha chiesto aiuto a papà Eros per fare una speciale dedica al partner. La frase è infatti estratta dal brano Una vita nuova di Eros Ramazzotti (canzone contenuta nel suo ultimo album ‘Vita ce n’è’).

Uno scatto, molto simile al precedente, è stato pubblicato anche da Goffredo Cerza che ha invece commentato: “Tra milioni di vorrei, sempre te io sceglierei”. Anche questa è una frase di Eros, estratta, però, dal brano ‘Ho bisogno di te’.

Il bacio e quelle romantiche parole sono state molto apprezzate dai fan che hanno riempito di complimenti la giovane coppia di fidanzati. “Siete bellissimi oltre che contornata da una bellissima dedica la canzone è stupenda e voi contornate tutto il vostro amore”, ha commentato qualcuno. “Questo album di tuo padre è semplicemente Magnifico!!! É un inno all’Amore e alla Vita!! Bellissimo”, ha aggiunto un altro utente in riferimento a quei testi citati.

In fondo i testi di Eros Ramazzotti sono stati scelti da tante coppie innamorate negli anni, poteva non essere così anche per sua figlia e il fidanzato?