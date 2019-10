Aurora Ramazzotti, il post d'amore per Goffredo: "-3" (a cosa?)

Ci si emoziona solo a guardarli. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono il ritratto dell'amore: insieme da due anni, sono sempre più affiatati e indivisibili, nonostante gli impegni di entrambi spesso li costringono a stare lontani.

Lontano dagli occhi ma non dal cuore, così Instagram diventa il loro diario in cui condividere le emozioni più belle vissute insieme, come l'ultima foto postata da Aurora: "Due anni fa. Sdraiati sul prato a parco Sempione. -3". Un countdown misterioso che scatena le fantasie più romantiche.

Innanzitutto quel 3. Anni ci sembra un po' troppo, allora forse sono mesi, ma che mancano per cosa? Convivenza? Matrimonio? Certamente qualcosa di bello che i follower (e non solo) vogliono scoprire. "Meno 2" commenta Goffredo il giorno dopo, svelando che quindi si tratta di giorni, forse quelli che mancano per rivedersi. Non saranno fiori d'arancio, ma è altrettanto romantico.

Aurora Ramazzotti si sposa? La risposta

I rumors sulle imminenti nozze si rincorrono da un po', soprattutto dopo la cena che i due ragazzi sembra abbiano organizzato per far conoscere le rispettive famiglie. Aurora, giorni fa, ha condiviso su Instagram lo screenshot dell'articolo sul presunto matrimonio, aggiungendo un commento ironico. Alla domanda se Sara Daniele potrebbe essere la testimone di nozze, ha risposto: "Chiedete a lei, io non ne so niente". Insomma, l'altare è ancora lontano, o almeno così dicono...