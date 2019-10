Aurora Ramazzotti sta preparando il matrimonio? La figlia di Michelle risponde

La cena per farli conoscere. I suoceri, s'intende. È di ieri la notizia che Aurora Ramazzotti e Goffedo Cerza avrebbero organizzato una serata insieme ai genitori di lui alla luce di ipotetiche nozze in arrivo. E, di fronte al vociferare di rete e pettegolezzi, la risposta della figlia di michelle non si fa attendere.

Aurora si sposa? Ecco la sua risposta

Aurora ha infatti condiviso su Instagram lo screenshot dell'articolo che riguarda le sue nozze ed ha aggiunto un commento ironico. Di fronte alla domanda: "Sara Daniele (figlia di Pino Daniele e sua grande amica, ndr) potrebbe essere la testimone di nozze?", Aurora ha risposto: "Chiedete a lei, io non ne so niente".

L'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Insomma, né una conferma né una smentita, ma semplicemente un commento ironico che lascia le porte aperte ai fiori d'arancio. L'amore tra Aurora e Goffredo va avanti ormai da quasi tre anni e questo potrebbe essere il momento giusto per consolidare la love story.Lei sta trovando la sua dimensione professionale tra televisione e radio, dove si sta sperimentando in svariate esperienze di conduzione. Lui, fresco della laurea in ingegneria, non faticherà a "sistemarsi".

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine - ha raccontato lei tempo fa - lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore". I due, coetanei, stanno scoprendo insieme la vita. "Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice".