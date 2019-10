Aurora Ramazzotti pronta alle nozze: la cena con i suoceri (FOTO)

La foto del primo bacio risale a fine gennaio di due anni fa, con un selfie immortalato su Instagram sul profilo di Goffredo Cerza. Ed oggi Aurora Ramazzotti e il fidanzato sarebbero pronti a coronare il loro amore con il più dolce dei 'sì'. Lo racconta il settimanale 'Diva e Donna', che pizzica la figlia di Eros e Michelle Hunziker a cena con i futuri suoceri, Francesca e Fabio, con cui potrebbe aver messo a punto i dettagli del grande giorno. Con loro c'è anche Sara Daniele che potrebbe proprio fare la testimone di nozze...

Aurora Ramazzotti si sposa?

Innamoratissima, Aurora è stata inseparabile da Goffredo per l'intera durata della cena. Baci, complicità e coccole tra i due fidanzatini, che presto potrebbero diventare promessi sposi. I tempi, infatti, sarebbero quelli giusti. Lei sta trovando la sua dimensione professionale tra televisione e radio, dove si sta sperimentando in svariate esperienze di conduzione. Lui, fresco della laurea in ingegneria, non faticherà a "sistemarsi". Il momento sembra dunque essere propizio per rendere la love story ancora più solida.

L'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

L'amore tra Aurora e Goffredo va avanti ormai da quasi tre anni. “Non è stato un colpo di fulmine - ha raccontato lei tempo fa - lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore". I due, coetanei, stanno scoprendo insieme la vita. "Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice. Io non prescindo dall’amore nemmeno nelle cose che faccio e nelle mie scelte di vita. Sono convinta che nel momento in cui ti accontenti subentra una sorta di “scontentezza” che ha un effetto domino sulla tua vita”. E non è proprio il suo caso.

Gallery