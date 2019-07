Baby K torna single dopo anni: l’annuncio

Baby K tra gioie e dolori. Se il fronte professionale prosegue a gonfie vele grazie all’ultimo successo ‘Playa’, che sta scalando le classifiche estive, non si può certo dire del versante sentimentale: la cantante, infatti, si è da poco lasciata con lo storico fidanzato a cui era legata da anni. E’ lei stessa a raccontarlo al settimanale Tu Style.

Baby K single

La rottura è arrivata lo scorso dicembre, ma solo oggi Baby K commenta la notizia. “È difficile trovare una persona che sia a suo agio vicino ad una donna indipendente e che, a sua volta, sia un tipo indipendente – spiega la rapper, che non ha mai voluto rivelare l’identità dell’uomo - Diciamo che l’uomo self made ha il suo fascino: dolce, forte, paziente, intelligente. Siamo nell’era dove tutto è veloce e viene consumato in fretta. Il mio è stato un percorso lungo, non una fiammata”.

Baby K ricomincia dalle amiche: Elodie e Leotta

E la vita da single per Baby K ricomincia dalle sue nuove amiche: proprio qualche giorno fa, infatti, ha trascorso il suo tempo libero insieme alla collega Elodie e alla conduttrice Diletta Leotta (anch’essa tornata single da poco, dopo l’addio al manager Matteo Mammì). Per il resto, a tirarle su il morale, c’è il suo più grande amore: la musica.