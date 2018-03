Ballando con le stelle, Cristina Ich e Luca Favilla insieme per finta? “Lei è fidanzata”

Tra un passo di danza e l’altro, tra una prova e una pausa di recupero, lontano dalle telecamere della diretta di ‘Ballando con le stelle’ nascono flirt tra allievi e insegnanti.

E’ successo in passato – a Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, per esempio – e potrebbe accadere anche ora, stando alle voci secondo cui la coppia formata dal maestro Luca Favilla e dalla showgirl rumena Cristina Ich potrebbe essere tale anche fuori dalla pista da ballo di Rai Uno.

Ma “non sempre le cose sono quelle che sembrano”, scrive il settimanale Spy che fa scoppiare un caso sulla vita sentimentale della ‘Angelina Jolie dei Balcani’.

“L’influencer nata in Moldavia e cresciuta in Romania amoreggia ormai apertamente con il proprio insegnante di ballo Luca Favilla – si legge sul giornale – ma è fidanzatissima e quella con Favilla è una storia a uso e consumo dei media. Il fidanzato sarebbe al corrente della strategia e avrebbe accettato di restare nell’ombra per favorire l’ascesa della propria amata”.