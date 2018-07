Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti insieme? Un nuovo retroscena sulla 'soap' dell'estate

E' la "soap" più chiacchierata dell'estate. La presunta sintonia tra Alberto Mezzetti e Barbara d'Urso continua ad alimentare retroscena. I due fanno coppia o no? Erano davvero in vacanza insieme qualche settimana fa? Insomma, il vincitore del GF è riuscito nel suo intento di conquistare la conduttrice napoletana?

Nessuna storia tra Alberto Mezzetti e Barbara d'Urso

A gettare nuova luce sulla vicenda è il sito Trash Italiano. Secondo quando riporta il blog di gossip e tv, i fan devono riporre le speranze. Se infatti Barbarella e il Tarzan di Viterbo hanno trascorso alcuni giorni estivi insieme (fatto che, peraltro, resta ancora da appurare), è semplicemente per ragioni professionali: "A quanto pare - si legge - non ci sarebbe nulla di concreto nell’aria: i due si sarebbero visti per girare delle clip che andranno in onda a Settembre, presumibilmente durante Pomeriggio 5. Queste clip infatti sono state registrate anche con altri ex concorrenti del Grande Fratello".

Niente da fare quindi per Alberto, che sin dalla prima puntata del Grande Fratello aveva provato a corteggiare la padrona di Casa, fino a riuscire a "strapparle" una cena e per poi continuare per tutti i mesi successivi ad elogiarla con romantiche interviste: "Sono innamorato pazzo, guardarla mi consuma", ha spiegato qualche giorno fa...