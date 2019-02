Barbara d’Urso: “Berlusconi mi fece la corte, io non ho mai accettato”

Una confidenza personale, resa durante la conversazione con Vittorio Sgarbi ospite della puntata del 25 febbraio di ‘Pomeriggio Cinque’, ha spostato per qualche minuto l’attenzione del telespettatore su un retroscena riguardante il passato di Barbara d’Urso.

Durante il dibattito sulla castità, il critico d’arte ha ricordato che la conduttrice non ha mai accettato la corte di Silvio Berlusconi, riferimento che ha indotto la padrona di casa a fare qualche precisazione in merito spiegando come si svolse quella vicenda.

Barbara D'Urso corteggiata da Berlusconi: le sue dichiarazioni

Dopo il riferimento di Vittorio Sgarbi al corteggiamento di Berlusconi, Barbara D'Urso ha spiegato che non fu lei a divulgare l'aneddoto, ma lo stesso politico qualche tempo fa.

"Non sono io che sostengo o ho divulgato di non avere mai avuto una storia sentimentale con il presidente Silvio Berlusconi, ma è stato lui che lo ha voluto divulgare in diretta davanti a me tempo fa", ha puntualizzato la conduttrice prima di scendere nei dettagli di quanto avvenne 40 anni fa.

"È vero, anni fa il dottor Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero molto piccola e anche lui era molto giovane ma io non ho mai accettato la sua corte perché in quel periodo…" ha proseguito Barbara d’Urso, la cui frase lasciata sospesa è stata completata da Vittorio Sgarbi con un secco: “Lui era sposato”.

“Lui era ancora in fase…È la verità”, ha allora proseguito lei: “Lui è stato un gran signore quindi non ci ha provato mai più, è stato elegantissimo e quindi ora si diverte a raccontarlo in giro dopo 40 anni".

Quando Berlusconi raccontò di aver corteggiato Barbara d’Urso

"Non so se posso ripetere una cosa che forse tutti sanno. Barbara è l'unica che non c'è stata”: così Silvio Berlusconi, ospite di ‘Pomeriggio Cinque' nel 2015, rivelò di aver corteggiato la conduttrice che, in quell'occasione, spiegò che l'episodio risaliva al 1977 (all'epoca Berlusconi risultava sposato con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio).

"Mi ha corteggiata in maniera molto galante e io in maniera molto educata ho declinato l'invito, quindi da allora siamo rimasti amici”, ha chiosato la conduttrice: “Posso confermare che per quanto riguarda le donne, stando alla mia personale esperienza, Silvio Berlusconi è sempre stato un gentiluomo e questo lo dico guardando in faccia chi mi sta guardando in questo momento a casa perché è assolutamente la verità".