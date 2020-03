Barbara d’Urso beccata a cena con l’ex fidanzato: a volte ritornano? |FOTO

La vita privata di Barbara d’Urso blindatissima in una riservatezza che non permette concessioni a chi attenta al suo accesso (vedi alle voci Pupo e Carlo Delle Piane, pesantemente redarguiti dalla diretta interessata) finisce, seppur per qualche momento, nell’obiettivo dei fotografi che ne rubano qualche scorcio.

“A volte ritornano”, titola il servizio del settimanale Chi dedicato all’incontro tra la conduttrice di punta di Mediaset e Felice Massa, giovane avvocato con cui nel 2013 ebbe una relazione. I due si sono visti a cena in un noto locale milanese dopo sei anni dall’ultima volta (le foto evidentemente risalgono a ben prima del decreto che impone la distanza di sicurezza per evitare qualsiasi contagio da Coronavirus,) e l'affettuosità reciproca è tale e tanta da suggerire che l’uno ha lasciato all’altra un bel ricordo di sé.

Barbara d'Urso a cena con l'ex Felice Massa: le foto

Nessun bacio, abbraccio o contatto fisico è stato ripreso dai paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ma la gentilezza che Felice Massa riserva a Barbara d’Urso non passa inosservata: lui a fine cena l’ha accompagnata a casa aspettando anche di vederla entrare nel portone prima di andare via come solo un gentleman sa fare. E’ l’inizio di un nuovo approccio che riaccende una fiamma spenta o solo un incontro tra ex accomunati da dolci ricordi? Troppo presto per dirlo… Tempo al tempo.