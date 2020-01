Barbara d'Urso pazza d'amore: ecco la cena romantica con anello di fidanzamento

Barbara d'Urso fidanzata? L'indizio arriva da Instagram, dove la conduttrice si trova alle prese con una cena romantica insieme con un uomo misterioso. Viene quasi da pensare che si tratti di uno scherzo, conoscendola. Sia perché la timoniera di 'Pomeriggio 5' si è sempre dichiarata assolutamente single, sia per l'autoironia con cui è solita porsi al pubblico.

Barbara d'Urso fidanzata? Tutto sul misterioso cavaliere

Eppure le immagini parlano chiaro. Nei video pubblicati tra le Instagram Stories, Barbara è a cena insieme ad un nuovo cavaliere. Di quest'ultimo non viene mostrato il viso, ma sono inquadrate solamente le mani mentre sono intende ad infilare un bel brillocco sull'anulare della 62enne. In sottofondo la romantica canzone 'Io non vivo' di Pino Donaggio.

Ma chi è il 'fortunato? Chissà. Che si tratti di Filippo Nardi? Tempo fa l'ex gieffino fa ha raccontato di avere instaurato un rapporto molto particolare (ma non definito) con Barbara, tanto da averle chiesto di andare a convivere. Proposta di fronte alla quale la conduttrice si sarebbe spaventata. I due sono molto legati dalla scorsa estate, quando hanno trascorso una vacanza insieme nella villa a Capalbio di lei. Nessun altro nome ufficiale tra i pretendenti di Carmelita.

Barbara d'Urso fidanzata? Gli ex

Se le Stories dovessero corrispondere a verità e non limitarsi ad essere una burla, la storia deve essere davvero importante per Barbara. Da circa 15 anni, infati, la conduttrice non ufficializza una relazione. Tanti i suoi amori famosi del passato. Tra il 1977 e il 1979 è stata fidanzata con Memo Remigi, in seguito ebbe dei flirt con Miguel Bosé e Vasco Rossi. Dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre 2002 si è sposata con il ballerino Michele Carfora dal quale si separa nel 2006 e divorzia nel 2008.