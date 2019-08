Barbara d’Urso mamma di cuore: la foto con dedica ai figli Emanuele e Giammarco

Conduttrice televisiva infaticabile e abile utilizzatrice dei social a cui affida i momenti spensierati delle sue vacanze estive, tra un tuffo in mare e una cena tra amici Barbara d’Urso ha riservato il pensiero più delicato ai suoi figli con una foto che esprime l’amore più intenso.

“Il mio cuore è dei miei figli e vostro”, ama ripetere la signora di Canale 5 durante i suoi programmi ai fedeli telespettatori che adesso, da follower sintonizzati sull’account della presentatrice, trovano espressione dell’ennesimo slancio materno nell’immagine di tre mani intrecciate.

“Tre mani che si stringono. Le mia e le loro. Per sempre. La vita”, è la didascalia a corredo dello scatto che mostra il simbolo dell’unione tra Barbara d’Urso e i suoi due figli, Giammauro (33 anni) ed Emanuele (31) destinatari di quell’ “amore puro” segnato dall’esaustivo hasthag. Bagni in piscina, passeggiate in riva al mare e aperitivi rilassanti segneranno anche le giornate di riposo di Barbara d’Urso, ma alla fine ciò che davvero la rende felice sono e restano sempre gli affetti più veri a cui rivolgere il pensiero più delicato.

Al momento non ci sono altre foto che mostrino che la conduttrice si sia ricongiunta con i figli nati dalla relazione con il produttore Mauro Berardi, ma la certezza che anche in vacanza il suo cuore resti loro è confermata da questo scatto tanto apprezzato dai fan.