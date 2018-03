Barbara d’Urso incontra il suo primo fidanzato: "Ci siamo baciati moltissimo"

Nella lunga intervista di Paolo Del Debbio a Barbara d’Urso, una parentesi di video, foto inedite e racconti ha ripercorso la vita sentimentale della conduttrice che ha commentato gli amori passati.

“Lui è stato l’amore della mia vita” ha detto a proposito di Michele Berardi, il suo primo marito e padre dei suoi due figli Emanuele e Giammauro, mentre una smorfia si è colta sul suo volto quando sono comparse le foto del suo secondo matrimonio con Michele Carfora, il ballerino da cui ha divorziato nel 2006 non senza problemi.

Sull’argomento si è preferito sorvolare, così da lasciare spazio ai momenti più spensierati della sua adolescenza durante la quale è arrivato il suo “primo fidanzatino”, Riccardo Villari, oggi senatore.

E proprio lui ha fatto il suo ingresso in studio all’insaputa di Barbara che lo ha accolto con grande entusiasmo: “Io e lui ci siamo abbracciati e baciati moltissimo” ha confidato per poi precisare che la sua “prima volta" non è stata con lui, ma con un altro...

Di seguito il video della sorpresa e delle confidenze sentimentali di Barbara d’Urso: