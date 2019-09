Barbara d'Urso casta da anni: "Non ho una vita sessuale"

I più romantici dovranno deporre le loro speranze. Non c'è storia tra Barbara d'Urso e Filippo Nardi, che durante quest'estate hanno scatenato i pettegolezzi in virtù della loro vacanza insieme nella villa della conduttrice a Capalbio. A smentire la liaison ci pensano i diretti interessati nell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', in onda ieri su Canale 5.

Con Filippo ospite di Barbarella, è stato inevitabile che l'argomento cadesse sulla presunta relazione tra i due. Ma niente da fare: "Filippo era già legato alla sua fidanzata, che era giovanissima", spiega la conduttrice. E Nardi precisa: "Era una frequentazione, ma non è andata". A chiudere il siparietto la stessa Barbara che rivela: "Sono anni che non ho una vita sessuale".

Tutti gli amori di Barbara d'Urso

La stakanovista di Mediaset è infatti single da anni. Almeno ufficialmente. Da quando, precisamente, nel 2006 si è separata dal ballerino Michele Carfora, dopo quattro anni di matrimonio. Ma la relazione più importante della sua vita resta quella con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Appartengono al passato i flirt con Miguel Bosé, Vasco Rossi e Memo Remigi (con cui è stata fidanzata dal 1977 al 1979).