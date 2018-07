Barbara d'Urso in vacanza con Alberto Mezzetti? La clamorosa "svista" sui social

Se servono tre indizi a fare una prova, potremmo essere già un passo avanti. Nelle ultime settimane Barbara d'Urso ed Alberto Mezzetti disseminano via social alcuni segnali che lasciano intendere una vacanza vissuta insieme. E i follower, che ben ricordano i tentativi di approccio dell'ex gieffino nei confronti della conduttrice napoletana, cominciano a pensare che tra i due sia nata davvero la complicità.

Ma partiamo dal principo. Da alcuni giorni Barbara, finalmente in vacanza dopo mesi di lavoro da stakanovista, racconta su Instagram le sue ferie, soffermandosi soprattutto su un dettaglio: le ricette che condiscono il suo "buen retiro". Ogni volta, però, inquadra le leccornie che sta per gustarsi, invita un misterioso "chef" personale a tacere, quasi come se, qualora parlasse, la gente potrebbe riconoscerne la voce.

Chi è questo impenetrabile cuoco? Un indizio porta proprio ad Alberto Mezzetti. In un video, infatti, Barbarella riprende la mano dell'uomo e sull'anulare c'è un anello nero già indossato dal bel viterbese. Ad accorgersene è stato il sito Trash Italiano.

Ma non è finita qui. Perché in mattinata - e quindi subito dopo la pubblicazione del post di Trash Italiano - Alberto ha pubblicato due post sibillini e provocatori: in uno si è definito il "signore degli anelli", nell'altro invece ha scritto "Anche se usiamo gli stessi ingredienti , dipende da chi lo fa... Non ha mai lo stesso sapore"