Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori: è nato il secondo figlio (in anticipo)

Il lieto evento ha sorpreso un po’ tutti: tra domenica 15 e lunedì 16 aprile è nato il secondogenito di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo con cinque settimane d’anticipo rispetto al previsto.

A dare la notizia è il settimanale Chi. Il bimbo o bimba (non si sa ancora né il sesso né il nome dell’erede della giornalista italiana e del figlio di Carolina di Monaco) è nato all’ospedale Princess Grace di Monaco, nel Principato di Montecarlo.

La coppia Casiraghi-Borromeo si è sposata nel 2015, dopo la nascita del primo figlio Stefano Ercole Carlo, nato il 28 febbraio del 2017.

Pierre, secondo quanto riporta il settimanale, al momento della nascita non era a Monaco, ma a Palma di Maiorca, dove si stava allenando con l’equipaggio del catamarano Malizia per partecipare a fine luglio alle gare di vela della Copa del Rey. Appena saputa la notizia è partito immediatamente con un aereo privato per correre dalla moglie.

Stessa ‘corsa’ per nonna Carolina che è dovuta tornare da Londra nel Principato non appena saputa la notizia. Mamma e figlio starebbero bene e avrebbero già ricevuto la visita anche del fratellino.

Il neonato è nono in linea di successione al trono sul quale siede lo zio, il principe Alberto II di Monaco, e che è il quinto nipote della principessa Carolina, già nonna anche di Sacha e India, figli di Andrea e Tatiana Santo Domingo, e di Raphael, figlio di Charlotte (anche lei in dolce attesa) e Gad Elmaleh.