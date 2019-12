Beatrice Valli incinta? L'ex tronista è furiosa

Un pancino più rotondo del solito e nessun annuncio ufficiale. Questo il 'corto circuito' che vede protagonista Beatrice Valli, accusata di non confermare le voci di gravidanza perché intenta a trattare la 'vendita' della notizia con qualche rivista di cronaca rosa. Ma l'ex tronista non ci sta e risponde alle accuse con un messaggio di fuoco pubblicato su Instagram.

Beatrice Valli incinta? Ecco la replica di fuoco

"E poi ci sono le persone ignoranti, che pur di parlare si inventano cose - scrive Valli tra le Instagram Stories - Questo proprio non lo sopporto. Non è mai e dico mai, da parte mia, stata venduta una gravidanza o una notizia speciale e continuerò a fare così. Quindi non vi preoccupate, che non c'è dietro tutto questo come tante di voi mi scrivono. Per di più, ma chi dice che sono incinta?!"

Di fatto né una conferma né una smentita, ma la tensione che si evince dalle parole sembrano contrastare con il romanticismo di chi la vuole di nuovo in dolce attesa. Lo stesso riserbo che mantiene Marco Fantini, il compagno con cui presto convolerà a nozze dopo una proposta di nozze da sogno avvenuta qualche settimana fa a Parigi.

Per Beatrice si tratterebbe del terzo figlio dopo Bianca e Ale, la prima nata due anni fa dall'amore con Marco Fantini, conosciuto proprio a Uomini e Donne e a cui è legata dal 2017, mentre il secondo avuto da una precedente relazione con Nico Bovi, poi diventato tentatore di 'Temptation Island Vip'.

Il malore di Beatrice Valli a marzo

Ricordiamo inoltre che, proprio a marzo, Valli è stata ricoverata dopo aver accusato forti dolori al basso ventre. La 24enne ha voluto mantenere il riserbo sulla patologia che l'ha colpita, ma ha spiegato che si è sottoposta ad una cura endovena.