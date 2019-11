Beatrice Valli è incinta? Ecco l'indizio che fa notizia (FOTO)

Cicogna in arrivo per Beatrice Valli? L'occhio attento dei fan ha individuato una foto su Instagram in cui l'ex tronista di Uomini e Donne sfoggia un 'pancino sospetto'. Per lei si tratterebbe del terzo figlio dopo Bianca e Ale, la prima nata due anni fa dall'amore con l'ex tronista Marco Fantini, a cui è legata dal 2017, mentre il secondo avuto da una precedente relazione con Nico Bovi, poi diventato tentatore di 'Temptation Island Vip'.

Beatrice Valli incinta?

A destare il dubbio è uno scatto condiviso da Beatrice proprio durante la festa di compleanno di Alessandro, che ieri ha festeggiato sette anni. "Come sempre sarà impossibile avere una foto decente di noi 4, ma in ogni caso passo ore intere a guardare e riguardare tutti questi momenti e mi viene ogni volta la nostalgia!", scrive l'influecer, lasciando intravedere dolci rotondità sotto al vestito a righe.

Beatrice Valli incinta? Intanto sposa Marco Fantini

Incalzata sulla presunta gravidanza dai follower, la bellissima 24enne preferisce non rispondere e mantenere il riserbo sulla situazione. Un silenzio tenuto anche da Fantini, anch'esso molto attivo su Instagram ma altrettanto discreto sulla questione. Ma la notizia di un nuovo bebè in arrivo non stupirebbe: l'amore tra i due va a gonfie vele e, appena qualche settimana fa, Marco ha organizzato alla compagna una proposta di nozze da sogno sotto la Tour Eiffel di Parigi.

Ricordiamo inoltre che, proprio a marzo, Valli è stata ricoverata dopo aver accusato forti dolori al basso ventre. La 24enne ha voluto mantenere il riserbo sulla patologia che l'ha colpita, ma ha spiegato che si è sottoposta ad una cura endovena.