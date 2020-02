Beatrice Valli e Marco Fantini, ecco la data del matrimonio

(nel video sopra l'intervista a Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo)



Svelata la data delle nozze di Marco Fantini e Beatrice Valli. I fiori d’arancio si sono fatti attendere per i due che sono in attesa del secondo figlio, terzo per lei. A far ritardare la cerimonia sono state le proprio condizioni di salute di Beatrice ora al sesto mese di gravidanza. Il fatidico giorno è stato rivelato durante la loro prima intervista a Verissimo.

La data del matrimonio tra Beatrice e Marco

I due si sposeranno in autunno, il 27 settembre e con tutta probabilità in una location da sogno… Capri. Nel frattempo i due diventeranno genitori ma nonostante alcuni indizi trapelati dalle foto di Instagram a quanto pare non si conosce ancora il sesso del nascituro quindi per la scelta del nome bisognerà optare tra Edoardo o Azzurra.

Una gravidanza difficile

Durante l'intervista a Silvia Toffanin, Beatrice ha parlato delle difficoltà per la sua terza gravidanza legate ad alcuni problemi di salute: “Sono stata molto male, ho avuto un problema alle ovaie. Avevo poche probabilità di rimanere incinta. Poi ho avuto un'infezione all'intestino. In quel periodo era difficile stare a contatto con i bambini, non potevo dare il massimo con loro. Non potevo neppure prenderli in braccio: ma come fai a non prendere in braccio tua figlia?” ha detto in lacrime alla presentatrice che si è alzata per abbracciarla.