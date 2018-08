Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano? Ecco cosa ha svelato Alessandra Amoroso

Marco Fantini e Beatrice Valli futuri sposi?

Cosa c’entra Alessandra Amoroso con Marco Fantini e Beatrice Valli? No, non pensate a tradimenti o flirt improbabili: la cantante salentina è solo molto amica della coppia. Di recente, però, in un botta e risposta, la Amoroso ha creato un "pandemonio", lasciandosi scappare qualche parola di troppo.

A sottolinearlo è stata la stessa Beatrice Valli. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, da anni legata sentimentalmente a Fantini, con una stories su Instagram, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione avvenuta tra la cantante e il fidanzato.

“Ma non avevamo detto pizza per cena”, esordiva la Amoroso nel botta e risposta. “Abbonaaaa”, rispondeva Fantini. “Salutami la tua futura moglie”, concludeva la leccese. Ma proprio quest’ultima frase, poi ripresa dalla Valli, ha scatenato i fan che da tempo sperano nei fiori di arancio per la coppia Valli-Fantini.

La stories pubblicata da Beatrice Valli sul suo profilo Instagram, dunque, è stato un modo per mettere a tacere la chiacchiere in modo scherzoso e leggero: “Ecco tesoro @amorosoof, hai scatenato l’inferno con questo (futura moglie? Magari)”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma in quel "futura moglie" ci sarà, magari, un pizzico di verità?

Forse la cantante salentina si è lasciata sfuggire qualcosa che non doveva? In fondo, non molto tempo fa, era stato lo stesso Fantini a postare uno scatto di lui con un grande gonfiabile a forma di anello, in riva al mare, mentre faceva la fatidica proposta alla sua Beatrice. Ma da allora la coppia non ha fatto sapere più nulla? Matrimonio in vista oppure no?

Foto da Instagram @vallibeatrice

