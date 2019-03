Beatrice Valli in ospedale: Marco Fantini papà modello, tra pappette e passeggini

Sono una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo. Beatrice Valli e Marco Fantini, ex concorrenti di 'Uomini e Donne' legati da quattro anni, hanno messo su una solida famiglia allargata: oltre alla piccola Bianca, infatti, in casa con loro c'è anche Alessandro, avuto da Beatrice da una precedente relazione. Ed oggi che la mamma è ricoverata in ospedale (per ragioni non ancora chiarite), ci pensa papà Marco a badare ai piccoli.

Marco Fantini papà modello

Rimasto solo con i suoi cuccioli, Fantini si dimostra un "papà modello". Eccolo, dunque, alle prese con passeggini e pappette. All'ora di pranzo, mentre Alessandro è probabilmente a scuola, lui si dedica alla piccola di casa (2 anni), immortalandola sul seggiolone durante il momento della pappa. Nel pomeriggio, poi, porta i bimbi a fare visita alla mamma in clinica. Una volta tornato a casa, infine, invia un divertete videomessaggio a Beatrice, probabilmente anche per tranquillizzarla, dove si mostra in macchina con i figli che dormono: "Mi sa che stasera dormirò qui dentro - scherza - Come faccio con due? Chi mi viene ad aiutare? Beatrice, non ti vengo più a trovare". Poi li sveglia, ed il terzetto al gran completo fa ritorno a casa. L'ultimo selfie "a tre" è in ascensore",

Beatrice Valli in ospedale

Non è chiaro quale sia il problema di salute che ha colpito l'influencere Beatrice Valli. Lei si è limitata a parlare di forti dolori al basso ventre che hanno reso necessario il ricovero. "Per il momento - ha spiegato - preferisco tenere per me il motivo, più avanti forse lo spiegherò". Di certo c'è che al momento la 24enne dovrà concedersi cinque giorni di riposo e sarà sottoposta ad una cura antibiotica enovena. "Ma sono tranquilla - ha affermato - Perché so che con i bambini c'è Marco".