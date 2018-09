Troppi pettegolezzi, Belen perde la pazienza: il messaggio di fuoco sui social

Belen Rodriguez non ci sta. La showgirl replica all'infinità di pettegolezzi che circolano sul suo conto con un messaggio di fuoco pubblicato sui social. Qualche giorno fa si è parlato di una presunta gravidanza, oggi dell'addio al compagno Andrea Iannone. Troppo anche per la bellissima argentina, ormai abituata alle dicerie del gossip.

"Belen lascia, Belen abbandona, Belen incinta. Grazie per le assidue attenzioni", scrive Belu nell'ultima Instagram Stories, lasciando intendere che dietro tanti rumors c'è ben poco di vero.

Che la Rodriguez mal sopporti, ormai, i riflettori perennemente puntati, lo ha già spiegato in più occasioni. "Andrò in terapia" - ha annunciato a maggio - "Sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi. E questo mi crea uno scompeso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa". Non solo. Una settimana fa ha anche comunicato di voler ridurre la sua presenza sui social: "E’ una vita ormai che posto poco. Sono diventata gelosa della mia intimità! Che devo fare? Sarà l’età che avanza!".