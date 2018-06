Belen e Andrea Iannone di nuovo insieme? Lei pubblica il video scaccia-crisi

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, il ritorno.

Se fino a poco tempo fa l’aria di crisi sembrava soffiare forte sulla coppia più chiacchierata del gossip, ora pare proprio che la situazione sia tornata alla normalità, vista la foto che attesta la complicità ritrovata dei due fidanzati.

In barba a qualsiasi rottura definitiva, la showgirl – in pausa lavorativa per il temporaneo stop della trasmissione sui Mondiali di Russia ‘Balalaika’ - e il pilota di Moto Gp stanno trascorrendo una vacanza a Ibiza insieme ad alcuni componenti della numerosa famiglia Rodriguez, il fratello Jeremias e mamma Veronica.

I due si mostrano vicini nella Instagram Stories pubblicata da Belen, “Cleopatra” nella scena che la vede imboccata dal fratello e coccolata proprio da Iannone che le fa aria con un ventaglio.

Per quanto non si possa certo dire che la loro sia una vacanza romantica di coppia, di certo c’è che per Belen e Iannone la pausa di riflessione che aveva indotto alla lontananza è finita.

“Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono. Con Andrea Ci siamo presi una pausa e sono certa che ne valga la pena. Lo dico senza voglia di creare rumors, fare caos”, aveva spiegato l’argentina precisando la sua situazione sentimentale che adesso si arricchisce di una nuova fase di vicinanza all’uomo a cui è legata da circa due anni.

Belen Rodriguez in vacanza a Ibiza

La showgirl argentina si sta godendo bagni di sole nell’isola delle Baleari in una mega villa. Sexy con un'espressione seria e un bikini arancione che mette in luce le sue curve sinuose, Belen ha condiviso il suo relax sui social, mostrandosi a bordo piscina mentre il piccolo Santiago De Martino si diverte in acqua: scorci di un’estate che appena iniziata.