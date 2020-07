Dayane Mello avverte Belen: “Stai attenta, Gianmaria Antinolfi frequentava me quando ti corteggiava”

Una nuova pagina del gossip dell’estate viene scritta ora da Dayane Mello, ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, attraverso le pagine del settimanale Chi, lancia un appello a Belen Rodriguez indicata come nuova fiamma di Gianmaria Antinolfi con cui la Mello faceva coppia fino a poco tempo fa. “Stai attenta, Antinolfi frequentava me quando ti corteggiava!” è l’appello raccolto nelle pagine del magazine in edicola da mercoledì 15 luglio: “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!”.

“Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. E’ venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe... e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia!”, ha raccontato Dayane Mello rivolgendosi alla showgirl argentina, fotografata dal giornale diretto da Alfonso Signorini mentre bacia l’imprenditore campano: “Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità...”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi

Il settimanale Chi ha pubblicato la foto del primo bacio ufficiale tra Belen e Gianmaria Antinolfi, paparazzati al largo di Capri, in barca, dove si sono concessi un po' di intimità. Ma come è nata la storia d'amore tra Belen e Gianmaria? "I due hanno cominciato a sentirsi quando lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, perché pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto - scriveva la rivista diretta da Alfonso Signorini - Poi è arrivato l'invito per la festa di compleanno a Napoli e il weekend a Capri". In quei giorni Belen stava provando a lasciarsi alle spalle la fine del matrimonio con Stefano De Martino, dopo anni di alti e bassi e un figlio, Santiago, che oggi ha sette anni. E pare che Gianmaria sia stato capace di farle ritrovare il sorriso. Tuttavia, lui, imprenditore nel settore dell'abbigliamento di lusso, avrebbe confidato di non voler correre troppo in questo rapporto appena nato: “Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato”, la confidenza resa agli amici nei giorni in cui la sua relazione con la showgirl argentina sta prendendo il volo.