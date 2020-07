Belen (come Emma) cita ‘Bella senz’anima’ dopo la fine della storia con Stefano

Se il buongiorno si vede dal mattino, è facile immaginare che il gossip estivo da qui alle settimane successive sarà monopolizzato dalla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia è scoppiata - pare - definitivamente per la seconda volta dall’inizio del loro matrimonio e, benché i diretti interessati preferiscano mantenere il più stretto riserbo sulle cause della rottura, le cronache tingono di rosa dettagli su colpe e responsabilità poi puntualmente smentiti. L’ultimo capitolo in ordine di tempo ha raccontato di una presunta storia clandestina che sarebbe stata scoperta dalla showgirl tra il conduttore di ‘Made in Sud’ e Alessia Marcuzzi, immediatamente bollata come fake news dallo stesso De Martino attraverso una serie di storie Instagram. Nessun commento, invece, da parte di Belen che, senza fare alcun accenno alla vicenda, si è limitata a pubblicare un post ricollegato dalla memoria lunga del web agli inizi della sua relazione con Stefano.

Belen cita ‘Bella senz’anima’ come Emma ad Amici 2012

“E adesso siediti….” ha scritto su Instagram Belen a corredo della foto di una sedia di vimini vuota, verso che è l’incipit della famigerata canzone di Riccardo Cocciante ‘Bella senz’anima’ non estranea alla storia personale dei nostri protagonisti. Bisogna tornare al 2012, infatti, per trovare il link alla faccenda, ovvero a quando il ballerino di ‘Amici’ lasciò Emma Marrone per legarsi all’argentina che di lì a poco avrebbe sposato. E proprio durante una puntata del talent di Canale 5 la cantante fresca dalla vittoria del Festival di Sanremo di quell'anno cantò proprio ‘Bella senz’anima’ mentre la nuova coppia, reduce da un incidente, era nel dietro le quinte dello show. “Date le vicende, sarà la mia conferenza stampa ufficiale: non scelgo mai a caso, l'ho scelta per esorcizzare un sacco di cose”, confidò allora Emma parlando della scelta di un brano così forte in un momento tanto delicato della sua vita personale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ricordo quando è stata cantata ad Amici questa canzone”, l’osservazione di qualcuno tra i commenti al post, anche qui, non arricchito da risposte che chiariscano dubbi e sospetti. Davvero il riferimento è solo un caso? Chi può dirlo. Corsi e ricorsi della storia del gossip nostrano…