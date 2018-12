Cecilia Rodriguez fa commuovere Belen: “Smettila di farmi piangere”

Da quando sono comparsi sulla scena mediatica italiana, i componenti del clan Rodriguez hanno sempre dimostrato di essere legati da un grandissimo affetto.

Davanti alle telecamere quando si è trattato di essere concorrenti o ospiti nei vari programmi (vedi Grande Fratello Vip) come dietro allo schermo di smartphone utile a postare immagini sui social, Belen, Cecilia e Jeremias hanno sempre condiviso con i fan la gioia di essere fratelli, pronti a difendersi l’uno l’altra e a sostenersi in caso di bisogno.

Le feste natalizie sono stata un’altra occasione per trascorrere del tempo insieme, e sarà stato proprio in virtù del periodo che induce a dare particolare importanza ai legami più sinceri che Cecilia ha voluto dedicare un post speciale ai suoi fratelli dolce al punto da far commuovere Belen.

Cecilia, il messaggio social cha fa commuovere Belen

A corredo della foto che la vede mentre bacia Jeremias insieme a Belen, Cecilia ha scritto: “Potrei stare ore a parlare di voi,.... ma Intagram non me lo permette, ( per fortuna vostra). Volevo soltanto dirvi, che vi amo con tutto il mio cuore è anche se spesso non ve lo dico, siete la cosa più bella che Papà è mamma hanno creato. Che nessuno vi faccia mai del male, Perché la Chechu sapete cosa fa… Chi ha la fortuna di avere un fratello/a, é meglio di avere un super eroe”.

Parole dolcissime quelle della sorella più piccola di Belen che, dal canto suo, non ha potuto non esternare la commozione per una dedica così sentita.

“Ti amo alla follia, mio amore. Smettila di farmi piangere”, la ‘richiesta’ della sorella maggiore, commossa per un pensiero così sentito e apprezzato anche dai follower che hanno commentato con slancio la sua dedica.

Tra loro anche Ignazio Moser: “In realtà i soggetti non erano granché, è stato il fotografo a fare la differenza”, ha ironizzato il fidanzato di Cecilia, artefice di un’immagine che molto dice sull’intensità del rapporto dei fratelli Rodriguez.