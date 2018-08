Belen si commuove per il tenero regalo del figlio Santiago: il video su Instagram

In questi ultimi giorni d’estate sono diverse le immagini di Santiago De Martino che Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram.

Il figlio di 5 anni avuto dall’ex marito Stefano De Martino resta la priorità assoluta nella vita della showgirl argentina che anche durante le vacanze estive non ha perso l’occasione per sottolineare l’amore provato per il suo dolcissimo bambino.

E lui, il piccolo ometto dagli occhi grandi e il sorriso sempre acceso, non può che ricambiare l’affetto della sua mamma, sorpresa dal gesto dolcissimo riservatole dalla spontaneità di un dono tanto semplice quanto inaspettato.

“L’ho fatto per te” dice Santi a Belen mostrandole un cuoricino di gelatina; e lei che lo riprende nella sua Storia Instagram non può che abbracciarlo, ricoprirlo di baci e commuoversi, come si può comprendere dall’audio del video.

(Di seguito la storia postata da Belen su Instagram)

Il tenero momento che riprende l’affetto che lega Belen al figlio è l’ultimo di una serie di foto e video che hanno come protagonista proprio Santiago.

“Occhio agli occhi, perché gli occhi non sanno mentire”, ha scritto la modella in calce al breve filmato che mostra il bambino mentre parla dell’importanza degli occhi. “Gli occhi sono tutto”, dice lui guardando la telecamera del cellulare; “Io morta” è il commento di Belen a uno dei tanti follower che si sono congratulati con lei per la sensibilità del piccolo, già amatissimo dai fan della sua adorata mamma.