Belen, la dedica d’amore per il compleanno di Andrea Iannone

Se a qualcuno fosse rimasto il dubbio che la storia d’amore di Belen Rodriguez e Andrea Iannone vacillasse nell’intermittenza di una perenne crisi, l’ultimo post pubblicato dall’argentina è lì pronto per scacciarlo.

Sono ormai lontani i tempi in cui l’incertezza sui propri sentimenti faceva dire alla showgirl “in amore non so più cosa voglio”: questo è il momento della sicurezza più assoluta e l’occasione per ribadirlo agli oltre 7 milioni di follower è stato il compleanno del pilota che oggi, 9 agosto, compie 29 anni.

“Feliz cumpleaños a te, e che ogni cosa possa essere come tu desideri...... meriti tutto il meglio di tutto, già sai…” è la dedica a margine della foto che mostra insieme Belen e il suo Andrea in uno dei tanti scatti che sui social stanno documentando le loro vacanze e, soprattutto, una ritrovata intesa.

I due stanno trascorrendo l’estate a Ibiza insieme alla famiglia Rodriguez che ha festeggiato con lui la mezzanotte con una bellissima torta, come mostrano le storie su Instagram. Le stesse che continueranno a mostrare il prosieguo di un amore a prova di crisi.