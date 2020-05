Belen conferma la crisi con Stefano De Martino: "E' un momento difficile"

Le voci su una nuova crisi con il marito Stefano De Martino si rincorrevano da giorni, insieme alle più fantasiose ipotesi, ma adesso a parlare è Belen Rodriguez. Lo fa su Instaam, con un video in cui appare sottotono ma allo stesso tempo decisa a mettere un punto: "Prendo un po' di forza perché non ho mai fatto un video del genere. Sono un po' nervosa nel farlo, avrei fatto volentieri a meno. Non sono giornate facili per me, sono veramente complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca, perché ogni volta apro internet, vedo degli articoli, e da donna mi sono rotta le palle. Sono stanca. Il gossip fa parte del mio lavoro e lo devo accettare, ma ci sono articoli su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose".

La showgirl non si riferisce solo alla crisi con Stefano - tra le righe confermata nel video - ma alle illazioni su un presunto riavvicinamento con l'ex Andreaà Iannone, fotografato la stessa sera nello stesso ristorante dove lei era a cena con il fratello Jeremias e altri amici. "Questo è un momento difficile per me e non me l'aspettavo - prosegue Belen - Non me ne assumo le responsabilità delle colpe. Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna che soffre come tutte le altre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città e per casualità arrivano delle persone, non è assolutamente colpa mia, né una responsabilità mia né una cosa organizzata da me. Le minchiate io non le dico, odio la gente calcolatrice, le persone che organizzano le cose a tavolino. E' normale che se una persona non è molto felice, suo fratello la porti in un ristorante a bersi un sano bicchiere di vino e non per fare un servizio. Chiedo gentilmente ai giornalisti, su internet, che se ne stiano al posto loro e non scrivano cazzate". Sul marito non una parola: "Quando me la sentirò darò spiegazioni e racconterò come stanno le cose, ma lo farò io. Altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul tuo conto e questo non mi sta più bene perché non ho più vent'anni, sono una mamma e ho delle responsabilità".