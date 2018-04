Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, l’indiscrezione: “Incontro segreto prima a casa di lei poi in hotel”

Sono tra gli “ex” più noti del mondo dello spettacolo Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, legati da una lunga e chiacchierata relazione sentimentale iniziata nel 2009 e finita tre anni dopo, pochi mesi prima che lei incontrasse quello che sarebbe diventato suo marito e il padre di suo figlio, Stefano De Martino.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: entrambi felici con altri partner - lei con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, lui con Silvia Provvedi - il binomio ‘Corona – Belen’ sembrava ormai archiviato nella storia del gossip nostrano se non fosse per l’indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi in edicola domani 19 aprile e anticipata dal relativo sito.

Stando a quanto riportato, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sarebbero incontrati in gran segreto, prima a casa di lei e poi in hotel in un momento in cui i rispettivi fidanzati sarebbero stati lontani per lavoro.

“Come ai vecchi tempi” scrive il sito che annuncia la ricostruzione esclusiva con “immagini inequivocabili” dell’appuntamento.

Sempre stando al sito di gossip, Fabrizio Corona, da poco uscito dal carcere, e Belen Rodriguez avrebbero cercato di tenere nascosto l’incontro in tutti i modi: l’ex re dei paparazzi si sarebbe presentato a casa dell’ex fidanzata, ma accortosi della presenza dei paparazzi, avrebbe deciso di andarsene.

In seguito, i due si sarebbero incontrati finalmente in un lussuosissimo hotel di Milano e rimasti lì per tutto il pomeriggio.

I rispettivi fidanzati Silvia Provvedi e Andrea Iannone

Oggi scrive che l’incontro segreto tra Belen e Fabrzio Corona sarebbe avvenuto quando il compagno di lei Andrea Iannone è impegnato con il Gran Premio di MotoGp e Silvia Provvedi è a Roma con la sorella per un evento speciale.

“Insomma, Fabrizio e Belen non hanno lasciato nulla al caso…” è il commento alla vicenda riportato dal sito che lancia l’indiscrezione foriera di curiosità.