Belen e Stefano, il risveglio è romantico

Se il buongiorno si vede dal mattino, quello di Stefano De Martino non è per niente male. A fargli aprire gli occhi ci ha infatti pensato la sua amata Belen con tanto di colazione a letto. Ovviamente dolce e non salata. Per cui, insieme a un bel caffé caldo, l'ex ballerino di Amici si è gustato burro e marmellata e fette biscottate.

Lontani i tempi burrascosi, Belen è diventata dolce e tenera con il suo amato e i due hanno finalmente ritrovato la serenità. Ovviamente il piccolo Santiago è raggiante nel vedere la mamma e il papà di nuovo insieme. Proprio ieri infatti la famosa showgirl ha condiviso un video nel quale il seienne balla, indossando le scarpe del papà, davanti a loro, che si divertono ad assistere allo spettacolino.

Insomma, tra colazioni a letto e balletti del figlio, la coppia Belen-De Martino sembra andare a gonfie vele. E questo vale non solo per la loro vita privata, ma anche per quella professionale. L'ex ballerino di Amici ha infatti riscosso un grande successo con la conduzione del programma comico Made in Sud, al fianco di Fatima Trotta.

E siccome la felicità va condivisa, Belen ha deciso di condividere questo bel momento di quotidianità con i suoi fan su Instagram, postando le immagini di lei che porta la colazione a letto alla sua dolce metà.