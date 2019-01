"Stefano, ti aspetto a casa": arriva la dichiarazione di Belen a De Martino

La loro storia d'amore è finita ormai due anni fa, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino non smettono di far sognare i fan, che sperano ancora in un "ritorno di fiamma". L'ultimo indizio che fa sperare i più romantici è arrivato qualche mattina fa, quando la showgirl argentina ha dedicato all'ex marito la canzone "Vivimi" durante un collegamento radiofonico a "105 Take Away".

La dedica di Belen a Stefano De Martino a 'Radio 105'

Belen, ospite del programma condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, ha intonato il brano di Laura Pausini. "Non ho bisogno più di niente adesso che, mi illumini d’amore dentro. Credimi se puoi, credimi e vedrai non finirà mai", recita la canzone. Ad intervenire in radio anche lo stesso De Martino, che ha avuto un botta e risposta con la ex. Subito dopo, Belen ha gridato: "Stefano, ti aspetto a casa!".

Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano?

Che il ritorno di fiamma sia davvero alle porte? Da qualche mese, ormai, i due si mostrano sempre più vicini. Se infatti, in un primo momento, la separazione - arrivata nel 2015 - ha portato con sé qualche rancore e strascichi di tensione, oggi ogni ascia di guerra sembra definitivamente seppellita. La (ex) coppia ama trascorrere molto tempo insieme, soprattutto con il piccolo Santiago, il bambino avuto ormai sei anni fa. E, di certo, sarebbe proprio lui il più felice della riconciliazione di mamma e papà.