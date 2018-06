Belen e Iannone: svelati i motivi della rottura

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, capitolo ennesimo e stavolta forse definitivo. La showgirl argentina e il campione di motociclismo si sarebbero lasciati. I due fanno coppia dal 2016, ma da settimane non postavano foto insieme sui social. E fanno vite separate: la stessa sera in cui la showgirl era in un ristorante con le amiche, il pilota era in un altro locale milanese. Il settimanale "Spy", diretto da Massimo Borgnis, ha scoperto il motivo di questa rottura, che dipende non dalla comparsa di un terzo incomodo, ma dalle vicissitudini professionali che sta passando la Rodriguez in questo periodo.

Belen lontana a Iannone, lui la aspetta il suo ritorno

L'argentina non ha preso bene il fatto di essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 “Non solo mondiali”, di cui comunque farà parte del cast. Ha deciso di concentrarsi sul lavoro, prendendosi una pausa di riflessione. Il pilota non ha potuto far altro che accettare la decisione della ex fidanzata. Aspetta che lei cambi idea e soffre in silenzio per la lontananza della donna con la quale vorrebbe formare una famiglia.