Belen, Corona e Silvia: triangolo pericoloso ieri sera a Milano

"E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città", come diceva il poeta, ieri sera, Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi, protagonisti di un chiacchieratissimo "triangolo" del gossip, si sono ritrovati l'uno a pochi passi dalle altre durante un evento modando milanese. Occasione del pericoloso incrocio la presentazione del libro "La porta del cuore" di Gabriele Parpiglia, amico di tutti e tre. E i flash dei paparazzi si sono scatenati.

Fabrizio in prima fila accanto alla ex compagna Silvia. Belen, altra (storica) ex di Corona, seduta qualche sedia più indietro con l'amica e socia Patrizia Griffini. Questo lo schieramento pronto ad assistere all'evento tenuto dal giornalista di Chi insieme all'avvocato Annamaria Bernardini de Pace.

Secondo quanto riporta Tgcom24.it, presente alla serata, a spiccare è stato il volto scuro della Provvedi, e il motivo di tanta cupezza non è difficile da immaginare: proprio pochi giorni fa, Fabrizio ha comunicato ufficialmente la fine della loro relazione dopo 2 anni d'amore, e lo ha fatto con parole piuttosto dure. "Silvia non mi ha mai abbandonato, era come se fosse in carcere con me. Una volta uscito, però, ho capito di non aver bisogno dei suoi abbracci bensì ho fame di vita". Il sipario è arrivato dopo settimane di indiscrezioni sulla presunta gelosia di lei nei confronti di Belu, che proprio qualche giorno prima si era rivista per un pomeriggio in amicizia con l'ex.

Eppure, nonostante la storia si sia conclusa, i due ieri sono apparsi di nuovo "coppia", agli occhi del pubblico ma soprattutto a beneficio dei paparazzi. Che la soap opera non sia ancora finita?