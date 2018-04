Belen, la festa di compleanno per Santiago e il dolce gesto per Stefano De Martino

Belen lo aveva anticipato qualche giorno fa nel corso dell’intervista a Mattino Cinque che la festa organizzata in occasione dei 5 anni del suo Santiago sarebbe stata fantastica.

E così è successo: il party organizzato per il bambino, nato il 9 aprile 2013 dall’amore tra Belen e Stefano De Martino, è stato quanto di meglio si potesse desiderare per un bimbo a cui si vuole donare soprattutto serenità e affetto, oltre che a una bella dose di giochi e divertimento.

Spettacoli di magia, bolle di sapone giganti e tanta musica hanno intrattenuto gli ospiti del festeggiato, graziosamente vestito con un papillon, gilet e camicetta bianca. A lui come a tutti i bambini, una truccatrice chiamata per l’occasione ha disegnato il viso con i personaggi dei cartoni animati preferiti e tutti si sono divertiti moltissimo, come ha documentato mamma Belen nelle numerosissime storie postate su Instagram.

Compleanno Santiago: gli auguri di Stefano De Martino e il gesto di Belen

Grande assente della festa è stato il papà di Santiago, Stefano De Martino, ancora per qualche giorno impegnato come inviato sull’Isola dei Famosi.

“Auguri Santi” ha scritto su una lavagnetta mostrata nel corso della diretta televisiva del reality, e “appena torno corro dal quel pezzetto d’uomo” ha aggiunto ancora chiaramente emozionato.

Il gesto non poteva certo passare inosservato e la stessa Belen ha voluto racchiuderlo nell’album virtuale dei ricordi raccolti su Instagram. Scorrendo le immagini dedicate al figlio, infatti, ecco comparire anche lo screenshot dell’ex marito che mostra i suoi auguri per il figlio alla telecamera, segno del rispetto reciproco che c'è e deve permanere per amore del loro Santi.