Belen: “Con Andrea Iannone ci siamo presi una pausa. Stefano De Martino? Grande affetto”

E adesso parla lei, Belen Rodriguez, ultimamente al centro delle cronache rosa per quella che fino ad ora è circolata come una voce che la voleva di nuovo single.

Tra lei e Andrea Iannone, infatti, si diceva che fosse finita da qualche settimana, ma nessuno dei due aveva commentato l’indiscrezione, intanto alimentata dall’assenza di prove contrarie sui social che spesso diventano il campo utile per seppellire le malelingue.

Ora, però, è la stessa showgirl a confermare che, in effetti, lei e il compagno hanno optato per una ‘pausa’ della loro relazione:

“Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono. Con Andrea Ci siamo presi una pausa e sono certa che ne valga la pena. Lo dico senza voglia di creare rumors, fare caos. Ecco la verità”, ha spiegato Belen al settimanale Chi che intanto l’ha immortalata sorridente in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino.

Ormai con il ballerino i rapporti sono distesi per amore dell’adorato figlio Santiago, ma la precisazione che tra loro non ci sia alcun 'ritorno di fiamma' è stata stigmatizzata dalla stessa showgirl che ha voluto essere chiarire la natura del rapporto con il padre del bambino.

“Ci vogliamo bene, c’è un grande affetto e siamo sereni. Ma non scrivete 'falsità d’amore', non sarebbe corretto”, ha dichiarato Belen, totalmente immersa nel lavoro che adesso la vede impegnata in tv accanto a Nicola Savino, Ilary Blasi, Gialappa's Band, Diego Abatantuono nel nuovo programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali in Russia.

“Questo è un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso” ha commentato rispetto alla sua prossima esperienza lavorativa: “Ora sono molto preoccupata per la mia Argentina (la Nazionale di calcio, ndr). L’allenatore Jorge Sampaoli è stato accusato di molestie. Sono in contatto con un giornalista e amico argentino per capire se lo scandalo prenderà forma o meno”.