Belen balla da sola, Iannone esce con un amico. L’indiscrezione: “Non vivono più insieme”

Fino a qualche giorno fa il sospetto della crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone insinuato da Gabriele Parpiglia era stato soffiato via dall’indizio che lasciava intuire una cena tête-à-tête.

Ora però, il dubbio che la coppia non trascorra più tanto tempo libero insieme avanza proprio alla luce delle storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram, che vedono entrambi divertirsi ognuno con le proprie amicizie in luoghi diversi e che sostengono quanto riportato dalle fonti di Tgcom24, secondo cui i due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto.

Belen e Iannone, serate separate

Quella appena trascorsa è stata per Belen una serata tra sole donne all’insegna del ballo e del divertimento. L’argentina ha pubblicato diverse storie che hanno avuto lei, la mamma Veronica Cozzani e un’amica come protagoniste di una cena e di balli scatenati.

Iannone, dal canto suo, nella stessa sera si è intrattenuto in un locale milanese all'aperto con un amico.

Se si tratti di una crisi momentanea non è dato sapere, ma di certo c’è che da qualche settimana la showgirl e il pilota non pubblicano più foto di coppia, e al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, della compagna del campione non c’era alcuna traccia.

Magari è solo un periodo e presto torneranno a regalare nuovi scatti d’amore ai fan… Occhi puntati sui social.

(Di seguito, gli screenshot delle storie pubblicate su Instagram la scorsa notte da Belen Rodriguez)