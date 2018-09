“Belen ha lasciato Andrea Iannone”: l'indiscrezione sull'infinito tira e molla

Sarebbe finita (ancora, di nuovo!) la relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone.

A rivelare l’ennesimo colpo di scena nella vicenda sentimentale della chiacchieratissima coppia è la rubrica ‘Chicche di gossip’ del settimanale Chi, secondo cui la showgirl avrebbe mollato il fidanzato e bollato la decisione come dettata da una crisi tutt’altro che passeggera.

Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone

“Dopo l’interminabile tira e molla estivo Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone. Lei agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera” scrive il settimanale, indiscrezione che spazza via in un sol colpo non solo il romanticismo che ultimamente il pilota ha espresso via social alla caliente argentina, ma anche le voci su una presunta gravidanza circolate durante le registrazioni di ‘Tu sì que vales’.

Intanto i diretti interessati non si pronunciano sulla questione. E se Belen ha fatto sapere di voler ridurre la sua presenza sui social perché gelosa della sua intimità, Iannone, tra le ultime Instagram stories, ha scritto: “Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c’è a questo mondo”.

Indizio? Messaggio in codice per qualcuno? Si attendono ultieriori sviluppi...