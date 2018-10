Belen, passo indietro con Iannone? Il like galeotto

Beccata. Belen Rodriguez non ha resistito all'ultima foto pubblicata su Instagram da Andrea Iannone ed è tornata a farsi viva sul profilo dell'ex dopo mesi di silenzio.

Passo indietro? Difficile dirlo visto la riservatezza di entrambi, che non si sono mai lasciati scappare mezza parola sul loro addio, ma il like della showgirl fa intuire una serenità ritrovata. Azzardato parlare di ritorno di fiamma, anche se l'apprezzamento pubblico fa sperare i fan della coppia. Eppure lei era stata chiara il giorno del suo compleanno: "So quello che non voglio", facendo capire che il capitolo con il pilota di MotoGp fosse definitivamente chiuso, ma si può sempre cambiare idea...