Attenzione, attenzione: i patiti del gossip del momento che non vedono l’ora di sapere se davvero Belen sia incinta o no del suo secondo figlio, sfreghino gli occhi davanti alle ultime foto che supportano i rumors finora sempre chiacchierati e mai confermati. Le immagini pubblicate dal settimanale Gente, infatti, sembrano proprio attestare un accenno di rotondità eccezionale per il fisico statuario della showgirl che ha sempre sfoggiato un ventre piattissimo e un addominale perfetto.

Belen è incinta? Le foto del pancino sospetto

In questi giorni Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo una bellissima vacanza al mare, a bordo di una barca che porta il nome del figlio Santiago. La coppia sta condividendo sui social i momenti felici della sua quotidianità ritrovata dopo anni di separazione, ma immagini come quelle pubblicate da Gente che lasciano pensare a un dolce segreto non erano ancora arrivate…

I diretti interessati, al momento se ne guardano ancora bene dal commentare le indiscrezioni che riguardano una presunta nuova dolce attesa, ma la voce sul malore che avrebbe colto la showgirl durante la prima registrazione della nuova edizione di ‘Tu sì que vales’ fa adesso il paio con gli scatti che effettivamente lasciano pensare a un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago.