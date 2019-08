“Belen, aspetti una bambina?”: la dolce foto di Santiago scatena gli auguri dei fan

Non c’è stata settimana in questa torrida estate in cui un’indiscrezione sulla presunta nuova gravidanza di Belen Rodriguez si sia affacciata nel roseo panorama del gossip nostrano. “Belen è incinta?” è l’interrogativo che negli ultimi mesi più di qualsiasi altro ha albergato nella mente curiosa degli appassionati alla storia d’amore della showgirl e del riconquistato Stefano De Martino, indicati come prossimi genitori di un altro bambino 6 anni dopo la nascita dell’adorato Santiago.

Già, Santiago… Ora è proprio il primogenito della coppia ad aver scatenato l’ennesima chiamata alla dolce attesa dell’argentina che, nell’ultima foto pubblicata su Instagram, ha ripreso il dolce visetto del bambino accanto al dettaglio che a molti è risuonato come l’indizio di una gradita novità, ovvero – manco a dirlo – l’arrivo di una sorellina.

Belen incinta? Il dettaglio della foto di Santiago scatena l’ennesimo dubbio

“Cute” (“carino”) è la didascalia che accompagna l’immagine di Santiago ritratto da mamma Belen mentre spunta con gli occhietti ai piedi di un letto che riporta il nome di ‘Penelope’. Nome di donna + sospetti eterni su una seconda gravidanza = “sorellina in arrivo per il piccolo di casa”: questa la deduzione ipotizzata dai tanti che si sono trovati davanti all’immagine, rebus nemmeno troppo enigmatico per alcuni, insignificante dettaglio per chi sostiene che Belen, con quel ventre sempre piatto, in questo momento tutto potrebbe aspettare fuorché un altro bambino.

Ma: “E’ in attesa, i suoi occhi non mentono”, azzarda un’utente particolarmente romantica…. La diretta interessata però tace: “Lavori in corso”, si era limitata a dire in una recente intervista a proposito dei pettegolezzi sulla chiacchieratissima gravidanza. Intanto, se fosse una bimba, l’idea di chiamarla Penelope non sarebbe male. Magari è già nella lista.